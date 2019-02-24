هزاع بن زايد: أجمل التبريكات وأخلص التهاني للكويت وأميرها بيومها الوطني

وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الأحد، التبريكات والتهاني إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وإلى شعب الكويت بمناسبة اليوم الوطني.

وكتب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، "أجمل التبريكات وأخلص التهاني للكويت الشقيقة، كويت العز والفخر، كويت الأخوة والإنجاز والتقدم، لأميرها رمز الوفاء والإخلاص، ولشعبها المفطور على المحبة والولاء، باليوم الوطني المجيد".

وأعرب سموه عن أمنياته بأن يعيد الله هذه الذكرى "على الكويت قيادة وشعباً بمزيد من الازدهار والاستقرار والخير والنماء".