قرقاش: نبارك للأميرة ريما بنت بندر تنصيبها سفيرة في أميركا

هنأ معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأميرة ريما بنت بندر بمناسبة تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في أميركا، وتمنى للسفيرة التوفيق في خدمة وطنها وقيادتها. قال معاليه في تغريدات على حسابه الرسمي اليوم الأحد عبر «تويتر»: "نبارك للأميرة ريما بنت بندر تعيينها سفيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في الولايات المتحدة الأميركية، موقع مهم وفي أهم عواصم العالم وفي مرحلة حساسة، تمنياتنا للسفيرة بالتوفيق في خدمة قيادتها ووطنها".

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