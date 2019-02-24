حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده. كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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