شرطة أبوظبي: وفاة عامل وإصابة 3 إثر سقوط رافعة في موقع قيد الإشاء

توفي عامل من الجنسية الآسيوية، وأصاب 3 آخرين بإصابات صنفت بـ "البليغة والمتوسطة"،إثر سقوط رافعة في موقع بناية قيد الإنشاء، بمنطقة شاطئ الراحة بأبوظبي،وتم نقلهم إلى مستشفيي الرحبة و المفرق.

ودعا المقدم ابراهيم علي جلال البلوشي مدير ادارة التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامه أصحاب شركات البناء والمقاولات إلى توفير جميع وسائل وأدوات السلامة في مواقع العمل والتأكد من إجراء عمليات الصيانة الدورية للرافعات.

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