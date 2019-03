استعراض أحدث الابتكارات الإيطالية في معرض دبي العالمي للقوارب

يتم افتتاح معرض دبي العالمي للقوارب خلال هذا الأسبوع، حيث يشارك 12 من نخبة مورّدي المعدّات البحرية الإيطالية المتخصّصة ومزوّدي خدمات الملاحة البحرية لبحث فرص تنمية أعمالهم في المنطقة وذلك بدعم من وكالة التجارة الإيطالية (ITA) ، وبالتعاون مع رابطة الصناعة البحرية الإيطالية. (UCINA).

سوف تستعرض الشركات الإيطالية كفاءتها العالية في تطوير وابتكار أحدث الحلول التقنية التي تميز صناعة القوارب الإيطالية. وسيقام معرض دبي العالمي للقوارب بنسخته الـ 27 ابتداء من الثلاثاء 26 فبراير إلى السبت 2 مارس على قناة دبي المائية في جميرا، حيث يعدّ الآن أكبر وأحدث معرض للقوارب في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

وصرّح جيانباولو برونو، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وباكستان، "إن قطاع معدات الملاحة البحرية هو أحد القطاعات التي تبرز بها إيطاليا وتتفوق عن غيرها من حيث التصميم والتكنولوجيا، وبالتالي يلعب دورا هاما في ازدياد نمو القدرة الإنتاجية لإيطاليا. ويمثل قطاع الصناعات البحرية الإيطالية جزءاً أساسياً ومهماً من الاقتصاد الإيطالي، حيث يسجل إجمالي عائدات تبلغ أكثر من أربعة مليارات يورو ويشكل حوالي اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي. لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من بين العواصم العشر الأولى المتقدمة في الملاحة البحرية في العالم، وينضم إلينا هذا العام ثلاث شركات إيطالية أخرى مقارنة بالعام الماضي، مما يعزز الأثر الكبير الذي يقدمه هذا الحدث في الصناعات البحرية على الصعيدين المحلي والدولي."

تستضيف وكالة التجارة الايطالية نخبة من الشركات الايطالية المصنّعة للمعدات البحرية ومزوّدي الخدمات الشاملة في قطاع الملاحة البحرية وذلك لتقديم أحدث الابتكارات الذكية التي يتم تصنيعها وتطويرها بأصالة وجودة حقيقية في إيطاليا وهم:

Ascom

Boat Lift

Boero Yachtcoatings

Fratelli Zucchini - Sealants and Adhesives

GFN Marine Equipment

IMET Wave Marine

Ingemar

Luxury Wood Italy

Marinedi

PMP

Creazioni Nautiche by Valeo

Vapsint Gas Springs and Dampers

يتواجد الجناح الإيطالي في المنصة رقم E-145 عند منطقة التجهيزات والمعدات. كما تشارك رابطة الصناعة البحرية الإيطالية "أوتشينا" UCINA في المعرض في نفس موقع الجناح الإيطالي.