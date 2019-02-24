الموج مسقط يستضيف إنطلاق المرحلة السادسة والأخيرة من طواف عُمان 2019

استضاف الموج مسقط للمرة الرابعة المرحلة الأخيرة من طواف عُمان، السباق السنوي للدراجات الهوائية، حيث استقطب نخبة من الرياضيين المرموقين من أنحاء العالم، والذين شاركوا في الفعالية الرياضية المتميزة على مدى الأيام الماضية. كما نجح السباق بالتعاون مع شركائه في تأكيد مكانة السلطنة كوجهة متنوعة وبلد مضياف، مما يجعله خياراً مثالياً للرياضة والسياحة على السواء.

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