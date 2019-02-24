عرض "تذوق واربح" يقدم العديد من الجوائز خلال مهرجان دبي للمأكولات 2019

وجّه مهرجان دبي للمأكولات 2019 دعوته للجمهور من سكّان وزوّار المدينة للانضمام إلى احتفالاته وفعالياته عبر التفاعل مع العرض الترويجي "تذوّق واربح" الذي يقام طوال فترة المهرجان من 21 فبراير حتى 9 مارس برعاية "زوماتو" ومجموعة مراكز التسوق في دبي. ويمنح العرض الجمهور من الذواقة فرصاً عديدة لربح جوائز كبرى تتضمن العضوية الذهبية في "زوماتو"، ورموز ترويجية لطلب وجبات الطعام إلكترونياً، ومشغولات مصنوعة من الذهب واللؤلؤ مقدمة من مجوهرات "جوهرة"، بينما سيعود فائز محظوظ واحد إلى منزله مع سيارة نيسان باترول جديدة.

وتشارك في عرض "تذوق واربح" مجموعة كبيرة جداً من المطاعم التي تقدم مختلف الوجبات والنكهات من مطابخ عربية وعالمية، فعند إنفاق 50 درهماً فقط في أي من المطاعم الـ 237 المشاركة في العرض الترويجي، سيحظى عشّاق الطعام بفرص دخول السحب الكبير لربح إحدى تلك الجوائز الرائعة.

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وتعتزم "زوماتو" تقديم جوائز قيّمة لكل من يطلب الطعام عبر منصّتها الإلكترونية خلال مهرجان دبي للمأكولات مع أكثر من 1200 مطعماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي المطاعم المدرجة على القائمة الخاصة بعرض "تذوق واربح" المتوفرة الآن على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لمنصة "زوماتو". وتقدم المنصّة لزوّارها مليون رمز ترويجي لتمكين عشاق الطعام من الحصول على عروض ترويجية وبأسعار تقل بنسبة 50% عن السعر الأصلي(حتى 20 درهماً) وذلك على أول 3 طلبات متتالية لوجبات الطعام، علماً بأنه تتوفّر إمكانية الدفع عبر الإنترنت حتى تاريخ 16 مايو 2019. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم زوماتو لـ 3000 شخص محظوظ ممن لديهم العضوية الذهبية لمدة 6 أشهر في زوماتو، فرصة ربح وجبات مجانية لدى المطاعم المصنفة تحت الفئة الذهبية لزوماتو، وهذا العرض متوفر أيضاً حتى 16 مايو 2019.

كما تضيف مجوهرات "جوهرة" المزيد من التألق لتجارب الطعام في المدينة، بتقديمها 50 قلادة مصنوعة من الذهب واللؤلؤ ، بينما ستمنح مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الجائزة الكبرى لفائز واحد وهي عبارة عن سيارة نيسان باترول موديل 2018.