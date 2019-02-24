مصر.. ضبط عميد جامعي برشوة "غريبة" تضم أستاذا وزوجته

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن عميد الكلية يواجه تهمة تقاضي مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أما الثاني فيواجه تهمة تقديم رشوة للعميد مقابل موافقته على استمراره في العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وانتداب زوجته للعمل بذات البرنامج والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.
وبعد عرض المتهمان على النيابة العامة، قررت المحكمة حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وقال موقع "أخبارك" إن الحادثة وقعت في جامعة حلوان بالعاصمة القاهرة، مضيفة أنه تم إغلاق مكتبي الموقوفين كإجراء احترازي للتحفظ على كل ماهو موجود بالمكتب.
وتشن الحكومة المصرية حملة لمكافحة الفساد، وخلال الأشهر الماضية ألقي القبض على عدد من المسؤولين بتهم تقاضي رشاوى.
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