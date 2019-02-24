حاكم عجمان يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده .

وأعرب سموه عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لأمير الكويت بهذه المناسبة، سائلاً العلي القدير أن يعيدها على سموه بالصحة والعافية وعلى شعب الكويت الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بهذه المناسبة الوطنية.

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