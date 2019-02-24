حاكم أم القيوين يهنىء أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لأمير دولة الكويت بهذه المناسبة، سائلاً العلي القدير أن يعيدها على سموه بالصحة والعافية وعلى شعب الكويت الشقيق بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بهذه المناسبة الوطنية.

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