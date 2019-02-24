منطاد ولي العهد السعودي يبدأ جولته العالمية يونيو المقبل

دشن منطاد الإمارات في العاصمة البريطانية لندن تصميم منطاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية للاعلان عن بدء انطلاق جولته العالمية في يونيو القادم من العاصمة الرياض ثم تبوك وصولاً الى دول العالم.

وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات إن تدشين منطاد صاحب السمو ولي العهد السعودي يأتي ضمن النهج المستمر للتقدير المتواصل الذي تقدمه قيادة وشعب دولة الإمارات للجهود الكبير والمميزة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في دعم الانجازات العربية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وثمن المنصوري الدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لفريق منطاد الإمارات الذي حقق تميزاً كبيراً في مشاركاته العالمية لمنطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومنطاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والتي نال خلالها الفريق عدداً كبيراً من التكريم والجوائز العاليمة التي تعتبر من أهم المحفزات لإطلاق منطاد صاحب السمو ولي العهد السعودي.

وأضاف إن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أكدت على ركيزة العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين والذي نتج عنها هذا العمل الذي ينطلق بمشاركة وحضور دولي كبير ضمن سعي ابناء الإمارات في تقدير جهود قيادة وشعب المملكة العربية السعودية في نشر السلم الإقليمي والدولي والمحافظة على مكتسبات الأمة العربية والإسلامية.

وأفاد بأن منطاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سيشارك ويحلق دولياً الي جانب منطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العالم العربي والولايات المتحدة الأميركية وكل من أستراليا واليابان ليحمل من خلالها رسالة الوحدة الأخوية بين شعبين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في المضي قدوماً إلى ما فيه من خير للبلدين والأمة العربية والاسلامية في شتى المجالات.

وأشار المنصوري الى ان الفريق وقع عدداً من الاتفاقيات الفنية مع شركات عالمية في مجال التصوير الجوي التي سوف تنقل وتصور الطيران والتحليق في عدد من مناطق العالم مباشرة إضافة إلى عدد من شركات الاتصالات العالمية التي ستوفر أحدث وسائل الاتصال بالأقمار الصناعية الحديثة لمشاركات منطاد صاحب السمو ولي العهد في كل من الربع الخالي والقطب الشمالي إلى جانب شركات عالمية متخصصة في الطاقة المتجددة ستزود منطاد ولي العهد والفريق بمعدات تعمل على الطاقة الشمسية والمتجددة في كل من بريطانيا وأميركا.