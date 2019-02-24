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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم يبلغ متوسط أسعار المنازل في دبي هذا العام؟
انخفض متوسط أسعار العقارات في دبي بأكثر من 9 في المئة في العام الماضي، وفقا لبحث جديد.
وأشار تقرير رصد الممتلكات من قبل كافنديش ماكسويل إلى أن أسعار العقارات في دبي انخفضت بنسبة 9.2 في المئة في يناير مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مع انخفاض الأسعار بنسبة 1.7 في المئة على أساس شهري.
وقال التقرير إن أسعار المنازل في الأشهر الثلاثة حتى يناير كانت أقل بنسبة 4.2 في المائة عن الربع السابق، مع انخفاض متوسط الأسعار في دبي إلى 2.69 مليون درهم.
ووفقًا لبيانات شهر يناير، بلغ متوسط سعر الشقة 1.8 مليون درهم، وكان متوسط سعر الفيلا / تاون هاوس 4.7 مليون درهم، بانخفاض ملحوظ عن 2.1 مليون درهم و 5.6 مليون درهم على التوالي، لنفس العقارات منذ سبتمبر 2015، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.
وأشار البحث إلى أن الانخفاض السنوي في الأسعار كان أكثر وضوحاً في المجتمعات مثل المرابع العربية والإمارات ليفينج ومنطقة الإنتاج الإعلامي الدولية (IMPZ) ومدينة دبي الرياضية، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من 10 في المائة في المتوسط.
وواصلت عمليات بيع الشقق على الخارطة الهيمنة في يناير، كما كان الحال على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، حسبما ذكر التقرير.
ومع ذلك، أضاف التقرير أن حجم التحويلات كان أقل مما كان عليه في يناير. منذ بداية عام 2019، وانخفضت عمليات بيع الشقق والفلل / التاون هاوس بنسبة 42 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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