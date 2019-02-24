"في استقرارنا نستثمر".. قمة عربية أوروبية غير مسبوقة في مصر

دبي - بواسطة محمد فارس إعادة تشغيل الفيديو
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وتبحث قمة شرم الشيخ، الأولى من نوعها، عددا من القضايا الاستراتيجية التي تؤثر في استقرار المنطقة والعالم، من بينها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأزمات في العالم العربي.
ووضعت جدول أعمال القمة 3 أطراف، هي جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والدولة المضيفة مصر، ويتوقع كثيرون أن تؤسس لمرحلة جديدة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إيفان سوروكوش، إن الاتحاد الأوروبي يولي القمة أهمية بالغة، مضيفا أنها تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين.
ومن بين القادة الذين سيحضرون القمة، التي تستمر يومين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويؤكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على أهمية وجود تواصل طويل الأمد مع جيرانهم إلى الجنوب.
وقال مصدر في الحكومة الألمانية إن الاتحاد الأوروبي يريد "إظهار مسعاه للقيام بدور عالمي أقوى".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.