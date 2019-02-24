برعاية محمد بن زايد.. "خليفة الإنسانية" تدعم 20 أسرة مواطنة

شاركت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في مهرجان الوحدات المساندة للرماية السابع خلال "عام التسامح" والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميادين الريف بأبوظبي.

وقال سعادة محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن المشاركة في المهرجان جاءت بعد نجاحها الكبير كشريك استراتيجي في مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018 - 2019 ومواصلة لمبادرتها "الأسر المواطنة" التي تحث الأسر الإماراتية على تأسيس مشاريع صغيرة ترفد الاقتصاد الوطني .

وأوضح أن المشاركة هدفت لتعريف زوار المهرجان بمشاريع المؤسسة ومبادراتها الإنسانية الإغاثية والتنموية المختلفة داخل وخارج الدولة ما يسهم في تعزيز التواصل والمشاركة في الفعاليات التي تقام على أرض الدولة وتجسيداً لاستراتيجية الحكومة في تعزيز التواصل وبناء الشراكات وتحقيق التفاعل الإيجابي مع جميع هيئات ومؤسسات المجتمع.

وأضاف الخوري أن مشاركة 20 أسرة مواطنة في جناح "مؤسسة خليفة الإنسانية " في المهرجان هدف الى إبراز ثقافة وتراث الإمارات للزوار وعكس نظرة واضحة وعميقة للمؤسسة في المشاركة في كل فعالية أو مهرجان يبرز ماضي الأجداد ويرسخ قيم التراث الشعبي ويضمن حمايتها لتبقى متجسدة ومستمرة عبر الأجيال.

وتضمن الجناح منتجات مبتكرة وحديثة تمزج بين الماضي والحاضر وتلبي رغبة جميع الأعمار إضافة إلى القرية التراثية بما تقدمه من منتجات ومعروضات تعكس الحضارة والأصالة التي تزخر بها البيئة الإماراتية البرية والبحرية والجبلية.

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