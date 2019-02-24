محمد بن زايد يعزي أبناء عبدالله بن غليطة الغفلي في وفاة والدتهم

عجمان (وام) قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى كل من حسن عبدالله بن غليطة الغفلي، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي، السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق عبدالله بن غليطة الغفلي، مدير مكتب حاكم عجمان، ومحمد وراشد عبدالله بن غليطة الغفلي في وفاة المغفور لها والدتهم.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة الصفيا في عجمان، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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