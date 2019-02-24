انطلاق حملة الشيخة فاطمة للكشف المبكر عن أمراض القلب في المغرب

الرباط (وام)

انطلقت حملة الشيخة فاطمة للكشف المبكر عن أمراض القلب لدى الأطفال والنساء في القرى المغربية تحت شعار «على خطى زايد» بإشراف نخبة من كبار الأطباء المتطوعين من الإمارات والمغرب بهدف التشخيص المبكر عن أهم الأمراض القلبية، ووضع الخطط للحد من انتشارها تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بأن يكون عام 2019 عاماً للتسامح.

وتأتي الحملة استكمالاً للمبادرات الإنسانية التطوعية في القرى المغربية والتي استطاعت في الأشهر الماضية تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية إلى الآلاف من الأطفال والمسنين باستخدام العيادات المتنقلة والمستشفى الميداني، وذلك في مبادرة تطوعية وإنسانية مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعيتي الأيادي البيضاء المغربية ودار البر، ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني وبإشراف وزارة الصحة المغربية في نموذج مميز للعمل التطوعي والعطاء الإنساني المشترك انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة بتبني مبادرات تطوعية من قبل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة تزامناً مع «مئوية زايد».

وأكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الحملة العالمية للكشف المبكر عن أمراض القلب دشنت في القرى المغربية بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للكشف المبكر عن أمراض القلب، ووضع أفضل سبل العلاج والوقاية في إطار حملة عالمية للتخفيف من معاناة المرضى في مختلف دول العالم، ونشر الوعي والثقافة الصحية بين مختلف المجتمعات والشعوب من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقاً من دعوة القيادة الحكيمة إلى تبني مبادرات إنسانية تعكس قيم التسامح والتلاحم وترسخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني بين الشباب.

ونوهت السويدي بأن تنامي دور المرأة في المجتمع يشكل عنصراً أساسياً في التنمية مما يحتم علينا الاهتمام بصحة وسلامة المرأة وتوفير جميع البرامج التشخيصية والعلاجية والوقائية.

وأشارت إلى أن حملة الكشف المبكر عن أمراض القلب تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير برامج تشخيصية وتوعوية مجانية لمرضى القلب وبالأخص للنساء الأكثر عرضة للأمراض القلبية والنساء المصابات بها، إضافة إلى تنظيم سلسلة من الملتقيات الشبابية لاستقطاب وتأهيل وتمكين الشباب في العمل التطوعي والعطاء الإنساني بإشراف أطباء متطوعين من الإمارات والمغرب، والذي يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.