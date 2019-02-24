الامارات | «الهلال» تدشن مشروعات تنموية في سيراليون

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال» تدشن مشروعات تنموية في سيراليون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشروع المياه تضمن حفر 287 بئراً ارتوازية وسطحية تعمل بالطاقة الشمسية. وام

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدداً من المشروعات التنموية في جمهورية سيراليون.

ويأتي ذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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وتضمنت المشروعات توفير مصادر المياه بالمناطق التي تعاني شحاً في هذا المرفق الحيوي، حيث يوفر المشروع 60% من احتياجات تلك المناطق من المياه النظيفة، إلى جانب بناء مساكن للأسر الفقيرة ومدارس وعيادات ومساجد ومشروعات خدمية أخرى تستهدف تحسين حياة السكان هناك.

وأكد الأمين العام للهيئة، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جاءت ضمن المبادرات التي تضطلع بها القيادة لتنمية وإعمار المناطق والساحات التي تعاني شحاً في مجالات التنمية الحيوية، والتي تستهدف تحسين حياة الإنسان أينما كان وتسهم في تحقيق حلمه في العيش الكريم.

وأكد أن الهيئة أنجزت تلك المشروعات في زمن قياسي تحقيقاً لرؤية القيادة وتلبية لاحتياجات الساحة في سيراليون، وتعزيز قدرة الأهالي للحصول على متطلباتهم الضرورية دون مشقة أو عناء، وقال إن الاهتمام بمشروعات توفير المياه الصالحة والنظيفة يعتبر من الأولويات، لأنها ترتبط بصحة الإنسان والبيئة من حوله.

يذكر أن مشروع المياه في جمهورية سيراليون يتضمن حفر 287 بئراً ارتوازية وسطحية تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى خزانات أرضية تسهم في توفير 60% من المياه الصالحة للشرب، ويستفيد منها الأهالي في مناطق عدة، بالإضافة إلى استخدمها في الزراعة وتربية الماشية.