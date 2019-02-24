الامارات | مقاهٍ تروج للتدخين بتقديم الشيشة مجاناً للفتيات

شكرا لقرائتكم خبر عن مقاهٍ تروج للتدخين بتقديم الشيشة مجاناً للفتيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تروج مطاعم ومقاهٍ في مدن عدة بالدولة، لتدخين الأرجيلة (الشيشة) بين الفتيات، بتقديم عروض مجانية لهن، تعلن عنها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المشاهير، مع قصرها على الفتيات اللاتي يأتين بمفردهن (دون الذكور).

كما تقدم مطاعم ومقاهٍ حسومات للفتاة التي تجذب معها صديقة أو قريبة لها، أو تتناول وجبة طعام.

ووفقاً لما يقوله عامل في أحد المقاهي الكبرى - رفض ذكر اسمه - فإن «وجود الفتيات يضفي أجواء لامعة على المكان، ما يسوغ ارتفاع سعر الطلبيات».

وصرح مصدر في البرنامج الوطني لمكافحة التبغ لـ«الإمارات اليوم» بأن هذا الترويج مخالف للقانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009، الذي حظر في مادته الرابعة على أي شخص طبيعي أو معنوي، الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الرعاية لأي من منتجات التبغ بأية وسيلة تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ، وحظر طبع أو نشر الإعلان الذي يستهدف التشجيع على تعاطي التبغ.

ونص القانون على أن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين.

وفي حال العودة إلى ارتكاب المخالفة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة بما لا يقل عن مليون درهم.

وطالب المصدر البلديات والجهات المعنية بتفعيل دورها الرقابي على المقاهي، وتطبيق القانون منعاً لهذه الظاهرة الخطرة على الصحة العامة.

وتحظر لائحة القانون التنفيذية توزيع التبغ أو منتجاته أو السلع المرتبطة به في صورة جوائز أو هدايا في أية مسابقات أو فعاليات، واستخدام التبغ أو منتجاته كوسيلة للدعاية والإعلان والترويج عن أي منتج أو سلعة أو خدمة أخرى.

ويصطدم ما تقوم به تلك المطاعم والمقاهي كذلك مع رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى خفض نسبة انتشار التبغ بين الرجال من 21.6 % إلى 15.7%، ونسبة الانتشار بين النساء من 1.9 إلى 1.66%.

ورصدت «الإمارات اليوم» إعلانات على الـ«سوشيال ميديا» لمطاعم ومقاه تتضمن عروضاً لجذب الفتيات، تراوح بين تقديم أرجيلة مجاناً، وتخفيضات سعرية.

وعرض مطعم حسومات للفتيات في حال تناولن وجبة غداء مع أرجيلة، تصل إلى نصف السعر المعروض للذكور.

وأبلغ مالك المطعم «الإمارات اليوم» بأنه يقدم الأرجيلة مجاناً للزبونة إذا اصطحبت معها فتاة أخرى.

ونشر مطعم إعلاناً قال فيه «أيتها السيدات لا تدعن ليلة الشيشة المجانية للسيدات تفوتكن! حيث ستحصل السيدات على شيشة مجانية بمذاق مذهل كل أحد واثنين».

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وعرض مطعم في أحد المولات الشهيرة شيشة مجانية للنساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، فيما خاطب مقهى آخر الفتيات بالقول: «لا تفوّتي عرض الشيشة للبنات، اطلبي شيشة واحصلي على الثانية مجاناً، العرض كل سبت وأحد وثلاثاء من الساعة 6 إلى 10 مساء».

كما عرض مقهى تقديم شيشة مجانية للفتيات في حال مشاهدتهن مباريات كرة القدم في البطولات الكبرى، إضافة إلى تناول مشروب ساخن.

من جهتها، أفادت بلدية دبي بأن القانون يحظر الدعاية والترويج بأي شكل من الأشكال أو وسيلة من الوسائل عن التبغ، أو تحث على تناوله، وفق مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في البلدية، رضا سلمان، الذي أكد مخالفة 25 منشأة روجت وأعلنت عن منتجات التبغ خلال العام الماضي.

وأوضح سلمان لـ«الإمارات اليوم» أن القانون يعاقب المنشآت المخالفة بالغرامة 100 ألف درهم، ويتضاعف المبلغ في حال تكرار المخالفة، بما يصل إلى مليون درهم، مضيفاً أن البلدية ملتزمة في هذا الشأن بتطبيق القانون الاتحادي رقم (15)، واللائحة التنفيذية له في شأن مكافحة التبغ وتخالف الجهات غير الملتزمة، بما فيها أية ممارسات دعائية أو إعلان أو ترويج حسب المادة (4) من القانون ومواد اللائحة التنفيذية (5 إلى 10).

وقال: «تنفذ البلدية أيضاً حملات توعية مستمرة على مدار العام، كان آخرها في أكتوبر الماضي، للحد من الدعاية والإعلان لمنتجات التبغ، وتوضيح الأمور للمخالفين وتحذيرهم من العقوبة المترتبة عليها». وتابع سلمان أن البلدية تراقب أية ممارسات من شأنها الإعلان أو الترويج عن الشيشة أو التبغ عموماً في وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن امتلاكها نظام تسجيل البلاغات على مدار الساعة، سواء عن طريق مركز الاتصال 800900 أو التطبيق الذكي «آي دبي».

أمراض «الشيشة»

أفاد تقرير أصدره المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بأن الدخان الصادر عن الشيشة يحتوي على كميات وافرة من المواد السامة، التي تسبب أمراضاً عدة، منها السرطان، مشيراً إلى أن بعض هذه المواد يمتصها بفاعلية مدخنو الشيشة، ثم تظهر لديهم في النفس والدم والبول.

وأضاف أن الأدلة تظهر أن تدخين تبغ الشيشة يرتبط بسرطان الفم والمريء والرئة، وربما يرتبط بسرطان المعدة والمثانة. كما أن هناك أدلة على ارتباط تدخين تبغ الشيشة بأمراض الجهاز التنفسي، والمرض القلبي الوعائي، وأمراض اللثة، وانخفاض الوزن عند الولادة، والتهاب الأنف المزمن، والعقم عند الذكور، ومرض الجزر الارتجاعي المعدي المريئي، وضعف الصحة العقلية.

مطعم يعرض حسماً للفتيات في حال تناولن وجبة غداء مع أرجيلة يصل إلى 50% من السعر المعروض للذكور.

مطعم يقدم الأرجيلة مجاناً للزبونة إذا اصطحبت معها فتاة أخرى.

مقهى يقدم عرضاً للفتيات في حال مشاهدتهن مباريات كرة القدم.. شيشة مجانية ومشروب ساخن.

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منشأة خالفتها بلدية دبي بسبب الإعلان عن منتجات التبغ خلال العام الماضي.