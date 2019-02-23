152 فائزاً في "الشارقة للقرآن"

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة المطهرة، أمس، أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للقرآن الكريم في دورتها الـ 22 للعام 2018 التي انطلقت أكتوبر الماضي، وفاز فيها 152 مشاركاً من أصل 1397 شاركوا في المسابقة، وخصصت لها جوائز مالية بقيمة مليون درهم.

وتشكل المسابقة، التي تقام سنوياً، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، أحد أهم برامج المؤسسة الهادفة إلى تشجيع الأجيال على حفظ كتاب الله عز وجل، وفهم السنة النبوية، وتخريج المئات من الحفاظ سنوياً.

وتضم الجائزة خمس فئات رئيسة، هي مسابقات: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وأصحاب الهمم، والأم الحافظة، وفرع الأئمة والمحفظين، والأنشطة المصاحبة.

وأوضح سلطان مطر بن دلموك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية

أن الفائزين في مختلف فئات الجائزة سيكرمون خلال حفل ضخم، وأن الميزانية المخصصة للجوائز بلغت مليون درهم مقدمة من جمعية الشارقة التعاونية.

وكشف عمر علي الشامسي، مدير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية رئيس الجائزة، عن أعداد وأسماء الفائزين في الجائزة في دورتها الثانية والعشرين، مشيراً إلى أن المسجلين في فرع القرآن الكريم بلغ 1040، وفي السنة النبوية 357 بمجموع 1397 متسابقاً، وصعد إلى التصفيات الأولية في القرآن الكريم 868، وفي السنة النبوية 190، فيما تأهل إلى التصفيات النهائية في القرآن الكريم 260، فاز منهم 112، وفي السنة النبوية 64، فاز منهم 40.