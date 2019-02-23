"استشاري الأطفال" يستعرض البرامج والورش التدريبية

أبوظبي (وام)

يعقد المجلس الاستشاري للأطفال لقاء تعريفياً غداً بمقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي برئاسة الريم عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وتلقي الأمينة العامة للمجلس كلمة أمام أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال وأولياء أمورهم تنقل اليهم فيها تحيات وترحيب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تفضلت مشكورة بإصدار قرار إنشاء هذا المجلس. كما تركز على أهمية انعقاد المجلس الاستشاري للأطفال لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأهداف التي يسعى إليها قرار إنشاء المجلس الاستشاري الذي جاء تنفيذاً لالتزام الدولة بمبدأ المشاركة كحق للأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية وإطلاق مقترحاتهم بإيجاد البيئة المناسبة لتطلعاتهم وتحقيق أمنياتهم حاضراً ومستقبلًا. وسيتم خلال الاجتماع الأول عرض لأهم البرامج والورش التدريبية المقترحة التي أعدها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للأطفال خلال الفترة المقبلة. وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قد أصدرت في شهر سبتمبر الماضي قراراً بإنشاء المجلس الاستشاري للأطفال بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وجاء في قرار سموها أن إنشاء المجلس سيساعد صانعي القرار والمخططين على إعداد خطط عمل وبرامج تنفيذية تستهدف الأطفال واليافعين من مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في تحقيق الهدف من إنشاء المجلس وقانون الطفل والاستراتيجية الوطنية للطفولة. ويتألف المجلس الاستشاري للأطفال من عددٍ من أطفال الدولة من ذوي المواهب المتميزة، وأصحاب الهمم ، ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويتم الترشيح لعضوية هذا المجلس وفقاً للطريقة التي يراها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة محققة للمصلحة العامة، وبما يحقق الهدف من إنشاء المجلس الاستشاري للأطفال.

ونص قرار سمو «أم الإمارات» على أن المجلس الاستشاري للأطفال يختص في إبداء رأيه كلما طلب منه ذلك في المشروعات المتعلقة بالأمومة والطفولة تعليمياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً. وسيساهم في نشر الوعي بين الأطفال بأنشطة المجلس وبحقوق الطفل الإماراتي.

كما سيعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على المجلس الاستشاري البرامج والفعاليات المتعلقة بقضايا الطفولة لأخذ وجهة نظره في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك.