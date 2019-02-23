"اليونسكو": الإمارات أهم شركائنا

الخرطوم (وام)

نظم مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بالخرطوم، احتفالية بمناسبة العام الدولي للغات، واليوم العالمي للغة الأم، والتي تأتي في إطار مشروع تعزيز القدرات الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي في السودان الذي تموله دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وينفذه مكتب «اليونسكو» في الخرطوم.

حضر الاحتفالية، حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية السودان، ومعالي سمية أكد، وزير الدولة بوزارة السياحة والآثار السودانية.

وقال السفير الجنيبي، إن السودان غني بتاريخه وتراثه غير المادي، مؤكداً أن الاهتمام باللغة العربية الأم وتعزيزها يعني تعزيز قيمة التراث غير المادي والعمل على حفظه.

بدوره، قال الدكتور بافيل كروبكن، ممثل منظمة اليونسكو في السودان، إن هذه الاحتفالية تأتي ضمن مشروع تعزيز القدرات للمحافظة على التراث الثقافي غير المادي الذي ترعاه دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان الذي بدأ منذ سبتمبر الماضي في السودان، عبر عدد من الورش لتأهيل الخبراء في مجال حفظ التراث، مشيداً بدولة الإمارات وقيادتها، مؤكداً أنها تعتبر من أبرز شركاء «اليونسكو».

من جهتها، أشادت معالي سمية أكد، وزيرة الدولة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار السودانية بالإمارات وقيادتها الرشيدة لدعمها المتواصل لبرامج «اليونسكو» في السودان، خاصة في مجال حفظ التراث غير المادي، وتعزيز قدرات المختصين فيه.