إطلاق مبادرة "خلق" في المدارس

هويدا الحسن (العين)

أطلقت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مبادرة «خُلق»، التي تعد برنامج دعم وتعزيز في مجال غرس القيم والأخلاق لمشروع التربية الأخلاقية يرعى المعلمين عامة والطلبة وأولياء الأمور خاصة، سعياً لتحقيق رؤية القيادة في ترسيخ قيم التعايش والحوار، عبر تمكين التسامح، وجعله أسلوب حياة وتفكير.

جاء ذلك، خلال ملتقى في مقر مسرح مدارس الإمارات الوطنية/‏‏ مجمع العين- بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وجمع من القيادات التربوية، وأولياء الأمور والطلبة.

بدأ الملتقى بكلمة راعية المبادرة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، والتي وجهتها للطلبة حول مفهوم الأخلاق، مبينة أنها مجموعة القيم التي تحكم العلاقة ما بين الإنسان، وكل ما يحيط به من مخلوقات، هدفها تحقيق الخير والسعادة للإنسان وما يحيط به، كما أبرزت كيف تعيش دولة الإمارات وسط المجتمع العالمي، وتتعامل بامتياز مع كل جنسيات العالم وثقافاتهم ودياناتهم التي تتفق جميعها في جوهر مفهوم الأخلاق التي تعد القاسم المشترك الذي يجمع الناس بمختلف الديانات والفلسفات والثقافات، فما قامت حضارة من دون أخلاق تتحلى بالصدق والأمانة واحترام الكبير، وغيرها من تلك القيم الأخلاقية التي تنبع من الإنسانية الحقيقية التي تمنحنا السعادة والرضا وتنشر السلام والمحبة بين كل أفراد المجتمع دون النظر إلى دينك أو جنسيتك أو جنسك أو لونك أو عملك.

وأضافت الشيخة شما: لدينا في الإمارات ميراث أخلاقي تمازجت فيه القيم الإنسانية مع القيم الصحراوية مع القيم الإسلامية، لينتج مزيجاً من الميراث الأخلاقي المتين الذي انطلق منه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في طرح مبادرة تدريس مادة التربية الأخلاقية في المدرسة الإماراتية.

وقالت: واليوم نقدم من خلال مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مبادرة (خُلق) والتي تتلخص في تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة لرفع مستوى الوعي لدى المدرسين لتساهم بتحويل المعرفة لسلوك وممارسات تساهم في تعظيم مردود تدريس مادة التربية الأخلاقية بالمدارس، وسيتم تكريم أفضل الممارسات المقدمة سواء من المعلم، أو المدرسة، أو الطالب أو ولي الأمر، وسأكون سعيدة بأن أشارككم في زيارة المدارس لمشاهدة الممارسات الأفضل، وتكريم أصحابها.

وتابعت: إن إطلاق مبادرة خلق جاء كخطوة داعمة ومساندة لجهود وزارة التربية والتعليم من أجل تحقيق تلك الأهداف التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فإذا كنا نسير بخطوات واثقة وثابتة نحو التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي، فلا بد أن يكون هناك تناغم ما بين التطور التكنولوجي والبناء القيمي والأخلاقي للمجتمع بما لا يتعارض مع قيمنا ومواريثنا الأخلاقية.

وها نحن نتكاتف كمؤسسات المجتمع المدني مع الدولة، ويبقى الضلع الثالث ليكتمل الإنجاز وهو الأسرة. لذلك لابد أن تتشابك جهودنا جميعاً من أجل نجاح مادة التربية الأخلاقية في تحقيق كامل أهدافها.

وقالت معالي جميلة المهيري، وزير الدولة لشؤون التعليم العام: في هذه الصحراء بجمالها وهدوئها ورمالها الذهبية جاء أجدادنا ليبنوا أرضاً ووطناً يحوي الجميع، ومن هنا تعلمنا الأخلاق من أجدادنا الذين عاشوا التحديات الكثيرة في الحياة، مشيرة إلى أن والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ترعرع في الصحراء وتعلم واستلهم منها، حتى أصبح قائداً فذاً لم يبن فقط دولة نفتخر بانتمائنا إليها، بل وضع لأمته أساساً كاملاً من الأخلاق شمل تعاملنا مع غيرنا من البشر، وتعاملنا مع جميع المخلوقات.