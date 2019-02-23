نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري

العين (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه السفير أحمد سعيد الهام الظاهري، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، في مركز العين للمؤتمرات، بمناسبة زفاف سعيد أحمد سعيد الهام الظاهري، وحمد سعيد خميس مسفر الظاهري إلى كريمتي سالم راشد مسفر الظاهري.

حضر الحفل، الشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ أحمد بن سرور الظاهري، والشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، وعدد من المسؤولين والشخصيات وكبار الضباط والمهنئين.

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