الامارات | تدني الرؤية بسبب الطقس غير المستقر حتى صباح غد

شكرا لقرائتكم خبر عن تدني الرؤية بسبب الطقس غير المستقر حتى صباح غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد " المركز الوطني للأرصاد " مستخدمي الطرق و قائدي السيارات توخي الحذر و اتباع إرشادات المرور نظرا لتكون السحب الركامية على بعض المناطق الساحلية و الداخلية يصاحبها سقوط بعض الأمطار مع رياح نشطة السرعة أحيانا تصل سرعتها إلى 45 كم/ ساعة و تدني الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحيانا حتى الساعة الـ 6 من صباح غد الأحد. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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