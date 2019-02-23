"الأرصاد" يحذر من ارتياد بحر عمان

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي بحر عمان أخذ الحيطة والحذر نظراً لاستمرار اضطرابه بسبب الرياح النشطة المصاحبة لتكون السحب الركامية. وقال المركز ــ في بيان له اليوم ــ إن سرعة الرياح تصل إلى 45 كم/ساعة، وتؤدي إلى ارتفاع الموج من 5 إلى 7 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 6 صباح غدٍ.

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