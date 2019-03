10 آلاف درهم غرامة والإبعاد لعربية شهّرت بطليقها على «فيسبوك»

دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

قضت محكمة جنايات عجمان، بتغريم المتهمة (س، م، د) عربية الجنسية، تبلغ من العمر 45 عاماً، مبلغ عشرة آلاف درهم والإبعاد عن الدولة، ومصادرة الجهاز الذي استخدمته في عملية السب والتشهير، عبر وسيلة من وسائل تقنية المعلومات (فيسبوك).

وتشير الواقعة إلى قيام المتهمة، وهي طليقة الشاكي «عربي الجنسية»، بسبه وقذفه على صفحات موقعي التواصل الاجتماعي (واتسآب) و(فيسبوك)، وأنها قامت بعمل أكثر من 20 صفحة باسمه، وتقوم بالتشهير به بعدما طلقها.

حيث نشرت صوراً له ولأهله ولزوجته الحالية، وأرفقت مع الصور، أخرى متنوعة من الحيوانات، مثل الكلاب وكتبت عبارات مهينة. وعند سؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، أنكرت التهم المسندة إليها.

