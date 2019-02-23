الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي مبرمجاً تقنياً آسيوياً، يبلغ من العمر 33 عاماً، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تهديد صاحب الشركة التي يعمل فيها بتحطيم ثمانية مواقع إلكترونية، أنشأتها الشركة لمصلحة عملاء، إذا لم يقم بسداد مبلغ 4000 درهم استقطعت من راتب المتهم أثناء عمله في الشركة، ولم يكتف بمجرد التهديد - بحسب تحقيقات النيابة العامة - بل دخل إلى تلك المواقع من دون تصريح بقصد إلغائها أو إتلافها، ما تسبب في خسائر مالية للشركة.

وأفاد المجني عليه، وهو شريك في وكالة للإعلام، بأن المتهم كان موظفاً لديه، يعمل بمهنة مبرمج حاسب آلي، وتتمثل طبيعة عمله في برمجة مواقع الإنترنت وإنشائها والتحكم فيها كلياً أو جزئياً، وبعد مرور ثلاثة أشهر من عمله اعتذر عن متابعة عمله مبرمجاً، فتم إبلاغه بأن هذا سبب استخدامه، واستحق عليه راتب 5000 درهم، لكن في حالة اعتذاره عن العمل مبرمجاً، فإن راتبه سيتقلص إلى 3000 درهم، فوافق، والتزم لمدة شهرين، ثم تقدم باستقالته في الشهر الثالث، وتمت الموافقة على الاستقالة.

وبعد مرور نحو 10 أيام من مغادرته الشركة، تواصل مع أحد زملائه عبر تطبيق برنامج «واتس أب»، وتوعد بأنه في حالة عدم إعادة مبلغ 4000 درهم التي اقتطعت من راتبه خلال شهرين فسيخترق المواقع الإلكترونية المشار إليها، مستغلاً قدرته على ذلك بحكم عمله السابق، ويخربها كلياً، ولم يكتف بالتهديد، بل اخترق المواقع، وأصابها بشلل كامل، أدى إلى تضرر أصحابها الذين حرروا بلاغات ضد الشركة لدى الشرطة، ما تسبب في تكبدها خسائر كبيرة.