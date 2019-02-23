الامارات | الطقس غائم جزئياً واحتمال سقوط أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غائم جزئياً واحتمال سقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمطار محتملة على مناطق متفرقة من الدولة. أرشيفية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، ومغبراً أحياناً، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وذكر أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 30 كم/‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏س خلال نشاط السحب، فيما حالة الخليج العربي متوسط الموج، يضطرب أحياناً خلال نشاط السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:49، والمد الثاني عند الساعة 4:35، أما الجزر الأول فعند الساعة 9:36، والجزر الثاني عند الساعة 22:04.

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أما بحر عمان فمتوسط الموج، يضطرب أحياناً خلال نشاط السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:41، والمد الثاني عند الساعة 00:45، والجزر الأول عند الساعة 18:30، والجزر الثاني عند الساعة 7:18.