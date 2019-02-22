"أنا مشارك.. أنا متسامح".. 2500 شخص في الماراثون البيئي الرابع

هالة الخياط (أبوظبي)

شارك 2500 شخص في الماراثون البيئي الرابع الذي انطلق أمس في مدينة مصدر، ونظمته جمعية أصدقاء البيئة، تحت شعار «أنا مشارك....أنا متسامح»، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبرعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور قساوسة من كاتدرائية الأنبا أنطونيوس بأبوظبي .

ويهدف الماراثون الذي شاركت به فئات مختلفة من المجتمع، منهم أصحاب الهمم، إلى تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع، من خلال التركيز على هذه القيم وترسيخها لدى الأجيال الجديدة في عام التسامح.

وامتد السباق لمسافة ألف متر للأطفال، وألفين متر للسيدات، و3 آلاف متر للرجال، فيما كانت المسافة المحددة لأصحاب الهمم 500 متر.

وانطلق السباق بداية من البوابة رقم 5 من مدينة مصدر، وانتهى عند نقطة نهاية الماراثون بحديقة مصدر، بمجموعة من الفعاليات المجتمعية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفقرات المسرحية، والمسابقات، وبازار خيري.

وأكد الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، نائب رئيس الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية، أن سباق الجري يمثل نقلة مهمة نحو ترسيخ الأنماط الصحية، والتي تعمل الجمعية أيضاً على نشرها في أوساط المجتمع، حفاظاً على سلامة أفراده وصحتهم ولياقتهم البدنية.

وقال في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن السباق يحمل الكثير من السمات والمعاني التي لها تأثيرها على المجتمع من حيث الترابط بين مختلف شرائحه على صعيد الروح الرياضية المتسامحة رغم اختلاف الثقافات والجنسيات المشاركة».

وأشار إلى أن الماراثون يسعى إلى تعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر، من خلال المبادرات البيئية الهادفة، لافتاً إلى أن الماراثون يأتي في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني الذي صادف في شهر فبراير.

وتسعى الجمعية إلى تقديم رسالة شاملة للمجتمع المدني، مفادها بأن حماية البيئة واجب وطني وشعور حضاري، ولا بد أن يكون لكل فرد بصمته الخاصة، وأن يبادر بالأمور المفيدة للبيئة لتحقيق الحماية لها.

وأشاد بمشاركة الجهات الراعية والداعمة لإبراز الحدث بما يليق بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن كل من هيئة الهلال الأحمر وفريق بصمة سعادة، وفريق سفراء الخير، وفريق فزعة، وفروا المتطوعين لتنظيم عملية تسجيل المشاركين وتوجيههم إلى نقطة الانطلاق.

وشارك في الماراثون أمس قساوسة من كاتدرائية الأنبا أنطونيوس بأبوظبي، تأكيداً على قيم التسامح، وإيماناً منهم بأهمية المشاركة في الفعاليات المجتمعية.

وقال القس ابراهام فاروق، من كاتدرائية الأنبا أنطونيوس في أبوظبي: «إن الكاتدرائية تحرص على المشاركة بشكل دائم في الفعاليات المجتمعية في الدولة».

وأشار إلى أن الكنيسة تحاول من خلال مشاركتها أن توجه رسالة إلى الجمهور مفادها ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم تجاه البيئة والإنسان، فكلما قدمنا للبيئة ستعطينا الأفضل لنا وللأجيال المقبلة.

وشارك في الماراثون عدد من الشخصيات الفنية، حيث انضمت الفنانة هيفاء حسين، والفنان الدكتور حبيب غلوم، إلى قائمة المشاركين بالماراثون البيئي الرابع. وشاركت بعض المدارس الخاصة والحكومية في السوق الخيري لدعم أنشطة الجمعية البيئية والتوعوية. وتم في الختام، تكريم الفائزين في السباق والجهات الرعاية والمتمثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة التغير المناخي والبيئة، شرطة أبوظبي، مصدر، مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر ومواصلات الإمارات.