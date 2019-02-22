تعديل سلوكيات السائقين ببرنامج لخفض النقاط المرورية

محمد الأمين (أبوظبي)

التحق 2536 سائقاً في برامج خفض النقاط المرورية الذي تنفذه إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، خلال العام 2018.

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، حرص شرطة أبوظبي على تعديل السلوك المروري لقائدي المركبات من مخالفي قانون السير والمرور وتأهيلهم عبر دورات تأهيلية وتثقيفية وتوعوية بثلاث لغات «العربية والإنجليزية والأوردو».

ويشمل نظام تخفيض النقاط المرورية على ثلاثة برامج، ويستفيد من البرنامج الأول كل سائق يحمل رخصة قيادة ومسجلة بحقه النقاط المرورية من (8 إلى 23) نقطة، ويسمح بدخول البرنامج مرة واحدة في العام فقط لكل سابقة مرورية، ويتم تخفيض (8) نقاط مرورية في حال اجتاز الدورة، ويجب على المتدرب الالتزام بالحضور والانصراف في جميع الحصص المقررة.

ويستهدف البرنامج الثاني السائقين الذين تم سحب رخص القيادة منهم في السابقة المرورية الأولى التي يوقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر، والسابقة المرورية الثانية التي يوقف العمل بها لمدة 6 أشهر، والسابقة المرورية الثالثة التي يتم وقف رخصة القيادة فيها لمدة سنة، ويعفى المخالف من المدة المقررة لحجز رخصة القيادة في السابقة المرورية الأولى إذا اجتاز دورة تدريبية في أحد معاهد تعليم قيادة المركبات التي تحددها الجهة المعنية، ويكون اجتياز الدورة التدريبية إلزامياً في السابقة المرورية الثانية والثالثة.

ويتعامل البرنامج الثالث مع فك حجز المركبات المحجوزة، مشترطاً مراجعة السائق المخالف للمرور وأن تكون المركبة محجوزة فعلياً، حيث ترفع مخالفة حجز المركبة بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.

وتعزز هذه البرامج الإيجابية بتأهيل وتدريب السائقين وشرح المخالفات ونشر الثقافة المرورية، ضمن أولوية جعل الطرق أكثر أماناً، حفاظاً على سلامة الجميع، والتسجيل في النظام متاح لجميع السائقين المسجل بحقهم مخالفات تتضمن نقاطاً مرورية، أو سحب رخص القيادة أو حجز المركبة، ويمكنهم التسجيل سواء بالحضور الشخصي لمقر انعقاد الدورات في مديرية المرور والدوريات بأبوظبي أو المعهد المروري بالعين، أو الاتصال الهاتفي على الرقم المجاني (600566006).

وكانت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بشرطة أبوظبي، قد بدأت اعتباراً من مطلع أكتوبر 2018 استقبال المراجعين للتسجيل في برامج تخفيض النقاط المرورية في مديرية المرور والدوريات في أبوظبي، والمعهد المروري في العين، بهدف إعطاء فرصة للسائقين لتفادي سحب رخصة القيادة وتحسين سلوكياتهم، وإعادة تأهيلهم من خلال المحاضرات التي يتم تقديمها للملتحقين في البرنامج وتذكيرهم بمخاطر ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى سحب رخصة القيادة.

وشاركت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في فعاليات وأنشطة مختلفة، كان منها محاضرة توعوية في جامعة أبوظبي لتثقيف الطلبة ببرامج خفض النقاط المرورية الذي يهدف إلى إعطاء فرصة للسائقين لتطوير مهاراتهم في القيادة، كما قدمت برنامجاً توعوياً شاملاً لسائقي مركبات الأجرة ضمن مبادرة السلامة المرورية، ركزت خلاله على تعريف السائقين بالقوانين الجديدة لقواعد المرور وبرامج النقاط المرورية والمخالفات والتجاوزات التي تعرض السائق لسحب الرخصة، وتم استحداث قسمين للمتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أولهما في مبنى بريفات بفلج هزاع بمنطقة العين، والثاني في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، للوصول إلى المتعاملين في تلك المناطق والتسهيل عليهم، وتناط بهما مهام وواجبات الإدارة.

وعززت الإدارة العام الماضي جهود تحسين مستويات السلامة المرورية من خلال الندوات والمحاضرات التثقيفية وشرح آلية تخفيض النقاط المرورية لسائقي المركبات خلال مشاركتها في مبادرة المعرض الوطني للتوعية المجتمعية في منطقة العين، ومهرجان مزاينة الإبل في الظفرة، والحلقات الشبابية، وتنفيذ عدة مبادرات مع مواصلات الإمارات ومبادرة سلامتكم سعادتنا.