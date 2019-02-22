مهرجان الرماية.. تسامح وتراث ومنافسة ساخنة

محمد الأمين (أبوظبي)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ختام فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الوحدات المساندة للرماية التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ميادين الريف بأبوظبي، تحت شعار «عام التسامح».

وقد استقطب المهرجان 53 ألف زائر، وحصد جوائزه 42 فائزاً ضمن 15 مسابقة.

وشهد الفعاليات الختامية، معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، ومعالي اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وعدد من كبار ضباط وقادة الوحدات المساندة. وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك بجولة لتفقد الفعاليات والأنشطة التي يتضمنها المهرجان المقام بميدان سبخة الحفار في أبوظبي.

بدأت فعاليات الحفل الختامي للمهرجان بمرور خيالة الوحدات المساندة، حاملين أعلام الدولة والقوات المسلحة والوحدات المساندة، ثم أطلقت طلقات من مدفع المراسم لتتلوها مباشرة مباريات إسقاط الصحون بين فرق الوحدات المساندة، ثم قدمت موسيقى القوات المسلحة استعراضاً فنياً تلاه عرض المشاة الصامتة التابعة للوحدات المساندة، حيث قام أفراد الفرق باستعراض مهاراتهم الميدانية، ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية التابعة للوحدات المساندة أهازيج تراثية.

وفي نهاية الاحتفال، انتقل معاليه، يرافقه قائد الوحدات المساندة، إلى ميادين الرماية، حيث قام معاليه بالرماية من بندقية «كراكال» المصنعة محلياً، ليتوجه بعدها إلى المعرض المصاحب للمهرجان ويقوم بجولة على الأجنحة المشاركة في المهرجان.

واستقطب المهرجان 53 ألفاً و160 زائراً، وشارك فيه 6730 رامياً من دون الفرق، فيما تم تسجيل 550 رامياً ضمن الفرق المشاركة، كما سجل المهرجان هذا العام ارتفاعاً في أعداد النساء المشاركات ليبلغن 750 رامية، منهن 400 رامية في مسابقة المسدس، و350 رامية في مسابقة «ستكون»، وارتفعت أعداد المشاركين في فئة كبار السن لمسابقة البندقية التراثية، من 100 إلى 200 رامٍ، والفردية من 1000 إلى 1800 رامٍ.

أسماء الفائزين بالمسابقة

فاز في مسابقة «البندقية التراثية رجال» مسلم سعيد مسلم المنهالي بالمركز الأول، وسلطان علي غانم الكتبي بالمركز الثاني، وعبيد حسن محمد المنهالي بالمركز الثالث.

وفي مسابقة «بندقية فردي رجال»، فاز مصبح هلال سعيد القايدي بالمركز الأول، وعايش سالم سعيد القايدي بالمركز الثاني، وماجد عيسى البلوشي بالمركز الثالث.

وفي مسابقة «المسدس رجال» فاز عبدالله إبراهيم هاشم البلوشي بالمركز الأول، وعبدالله سلطان محمد الجلاف بالمركز الثاني، ومحمد عبدالعزيز محمد الطنيجي بالمركز الثالث.

وفي مسابقة «السكتون رجال» فاز بريك البحاري، وسهيل الراشدي، بالمركز الأول، ومحمد سعيد فهم الدهماني، بالمركز الثاني، وسعيد محمد هويدن الكتبي بالمركز الثالث.

وفاز في مسابقة «الشوزن تراب رجال» يحيى سهيل مطر المهيري بالمركز الأول، وظاهر حمد العرياني بالمكرز الثاني، ومشعل إبراهيم محمد البناي بالمركز الثالث، وفاز في مسابقة «الشوزن سكيت رجال» الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بالمركز الأول، وسيف خليفة سيف المنصوري بالمركز الثاني، وعبيد مصبح سالم بن ظاوي بالمركز الثالث.

وفي مسابقة «الشوزن تراب» لأصحاب الهمم، فاز بالمركز الأول سيف هلال مبارك الحميرين، وبالمركز الثاني محمد علي حسن الهاشمي، وبالمركز الثالث محمد شيفان سالم الحبسي. وفي مسابقة «السكتون أولاد»، فاز هادف حميد مانع الشامسي بالمركز الأول، وحمدان مرزوق المنهالي بالمركز الثاني، وحسين جمعة الأحبابي بالمركز الثالث، كما فاز في مسابقة «الشوزن تراب أولاد» علي سيف مانع الشامسي بالمركز الأول، وأحمد عبدالله الكندي بالمركز الثاني، وعبدالرحمن مانع الشامسي بالمركز الثالث، وفاز في مسابقة «الشوزن سكيت أولاد» عبيد محمد سالم العامري بالمركز الأول، والشيخ خليفة بن سعيد آل مكتوم بالمركز الثاني، والشيخ أحمد بن مكتوم آل مكتوم بالمركز الثالث.

مسابقات النساء

وفي مسابقات النساء، فازت في مسابقة «المسدس نساء» شمة سويدان خليفة المحيربي، بالمركز الأول، ونادية كيدي رمضان، بالمركز الثاني، ومريم خلفان سالم الكتبي، بالمركز الثالث، وفازت في مسابقة «السكتون نساء» مزون محمد هويدن الكتبي، بالمركز الأول، وكلثيم خليفة عبدالله الكتبي، بالمركز الثاني، وبخيتة محمد سلطان الخاطري، بالمركز الثالث، كما فازت في مسابقة «الشوزن تراب نساء» عائشة محمد سالم الياسي، بالمركز الأول، وياسمين عبدالرحمن عبدالرزاق بالمركز الثاني، وفاطمة محمد علي الشبلي بالمركز الثالث.

وفازت بالمركز الأول في مسابقة «السكتون بنات» فاطمة محمد هويدن الكتبي بالمركز الأول، وفاطمة جمعة محمد الأحبابي بالمركز الثاني، وروضة راشد خميس المزروعي بالمركز الثالث.