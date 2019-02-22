نهيان بن مبارك يعزي في وفاة سالم عبدالله المحمود

الشارقة (وام) قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم بالشارقة، واجب العزاء، في وفاة المغفور له الدكتور سالم بن عبدالله المحمود، وكيل وزارة الصحة الأسبق، نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي الأسبق.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي - خلال زيارتهما مجلس العزاء بمكتبة المحمود بالناصرية في الشارقة - عن خالص تعازيهما ومواساتهما، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ، ومعالي الوزراء، وكبار المسؤولين بالدولة.

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