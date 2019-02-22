برنامج لتخفيف تداعيات "الملوحة" على الزراعة

هالة الخياط (أبوظبي)

تسعى هيئة البيئة في أبوظبي إلى وضع خطة عمل شاملة لتخفيف آثار الملوحة في الأراضي الزراعية.

وكشف مسح أجرته الهيئة مؤخرا أن نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية المروية في إمارة أبوظبي تتأثر بالملوحة وتؤثر سلباً على إنتاجية المحاصيل.

وأكدت النتائج أن انخفاض معدل هطول الأمطار وارتفاع المحتوى الملحي لمياه الري، والمياه الجوفية المالحة أهم التحديات التي تواجه الأراضي الزراعية في الإمارة.

ويغطي المشروع 4000 مزرعة في إمارة أبوظبي لقياس مستوى جودة التربة ومياه الري من ضمنها 100 مزرعة يتم مراقبتها بشكل دوري، وجرى تحليل أكثر من 3900 عينة تربة للتعرف على معدل ملوحتها من أجل وضع خريطة بمستويات تلك الملوحة ومراقبة التغيرات الموسمية التي تطرأ على مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

وأكدت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في الهيئة أن مشروع مسح ملوحة التربة يأتي في إطار أولويات هيئة البيئة المتعلقة بضمان منهجية مستدامة ومتكاملة لحماية الأرض والتربة في إمارة أبوظبي وتحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية بضمان فهم ومعرفة شاملة وزيادة الوعي حول جودة التربة في الإمارة.

وقالت بيان عثامنة مدير قسم جودة التربة إن المسح استمر لثلاث سنوت، وجرى خلاله إجراء مسح لملوحة التربة للتأكد من الفهم الشامل للمشكلة ومشاركة المعرفة والمعلومات وزيادة الوعي حول جودة التربة، وكذلك لوضع خطة إدارة لتقليل آثار ملوحة التربة على إنتاجية المحاصيل.

وأفادت أن الهيئة انتهت من وضع مسودة خطة عمل لإدارة واستصلاح المزارع المتأثرة بالملوحة، وحالياً سيتم مراجعتها من قبل الشركاء ليتم اعتمادها وتنفيذها العام الحالي.

وأشارت عثامنة إلى أن المسح ساعد على تحديد درجات ملوحة التربة، وإعداد خرائط ملوحة التربة، وتقييم إدارة ملوحة التربة في المناطق الزراعية من إمارة أبوظبي.

جدير بالذكر أن نتائج ومخرجات المشروع ستصب وبشكل رئيسي في العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي يقوم بها شركاؤنا بتنفيذها في قطاع الزراعة مثل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز خدمات المزارعين وغيرهما من الجهات.