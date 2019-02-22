حملة توعوية بمخاطر المخدرات في دبي

دبي (الاتحاد) بدأت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بتنظيم حملة توعوية لكافة مراكز الشرطة، لرفع المستوى الثقافي لديهم، بداية من مخاطر المخدرات وأضرارها، والتعرف على أنواع المخدرات، وطرق تعاطيها وأدواتها، إضافة لآلية التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر مركز الاتصال الموحد 901، وتعريفهم بالمادة القانونية 43.

وقال العقيد عبدالله الخياط، مدير مركز حماية الدولي، إن استراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ترتكز على تساوي خطي المكافحة والتوعية، ونحن في المركر وضعنا العديد من البرامج التوعوية والخطط من أجل نشر هذه الثقافة بين الشباب وأولياء الأمور حتى يعي الجميع بمخاطر المخدرات بأنواعها الطبيعية والمُخلقة، مؤكداً أن على أولياء الأمورتتبع أبنائهم بشكل دقيق لمعرفة أصدقاؤهم، وأين يقضون أوقاتهم، ورصد التغيرات التي تطرأ على سلوكهم اليومي.

وبدأت الحملة بمحاضرة للملازم سيف الكور من مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

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