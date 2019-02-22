وفد أسترالي يطلع على تجربة شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) اطلع وفد من السفارة الأسترالية لدى الدولة، على جهود شرطة أبوظبي التطويرية في قطاع المهام الخاصة، وجهودها في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني بتطبيق أفضل الممارسات المتقدمة.

والتقى العميد راشد سهيل آل علي مدير قطاع المهام الخاصة بالإنابة، الوفد برئاسة جولي شمس نائب السفير، وقدم له شرحاً حول المهام التي تضطلع بها المديرية والإدارات التابعة للقطاع.

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