"دفاع مدني أبوظبي" يدعم استراتيجية السلامة بـ"توازن الصناعي"

أبوظبي (الاتحاد) وقعت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي مذكرة تفاهم وتعاون مع مجمع توازن الصناعي، بشأن الوقاية والسلامة من الحريق والتخطيط لحالات الطوارئ والاستجابة للحوادث بمباني ومنشآت المجمع.

وقع المذكرة، العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، والمهندس فايز صالح النهدي، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» 2019.

وأوضح الكتبي بأن المذكرة تهدف إلى دعم تطبيق استراتيجية السلامة العامة والوقاية من الحرائق في مبنى مجمع توازن الصناعي، وزيادة الاستعداد في حالات الطوارئ والاستجابة للحوادث، وتعزيز سلامة وعمل نُظم السلامة والحماية من الحريق والإطفاء والإنذار واختبارها وفق المعايير المعتمدة.

وأكد النهدي، حرص «مجمع توازن الصناعي» على احتفاظها بفريق للدفاع المدني للاستجابة السريعة للطوارئ في الموقع كخط دفاع أول، كون المجمع منطقة صناعية استراتيجية متكاملة تضم عدداً كبيراً من المرافق والخدمات والبنية التحتية المتطورة التي تخدم القطاع الصناعي العسكري والأمني.

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