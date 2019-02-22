شرطة دبي تبحث المشاركة في "الأداء الحكومي المتميز"

دبي (الاتحاد) ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع اللجنة العليا للأداء الحكومي المتميز في شرطة دبي، في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بحضور اللواء محمد أحمد بن ثاني، مساعد القائد العام للمنافذ، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط المُختصين بشؤون الجودة والتميز.

وأكد أن شرطة دبي تحرص سنوياً على تحقيق الريادة والتميز بأعلى معايير الجودة العالمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لأجل رفاهية المواطنين والمقيمين وإسعادهم، وهو ما يلبي توقعات المجتمع بالحصول على خدمات حكومية بمستوى 7 نجوم، وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبرنامج. وبحث الاجتماع استعدادات شرطة دبي للمشاركة في فئات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، واستمع اللواء المري إلى شرح حول الجاهزية للمشاركة في الجوائز، وحث الجميع على التميز والوصول إلى المراكز الأولى.

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