القافلة الوردية.. 56 ألف فحص مجاني لسرطان الثدي

الشارقة (الاتحاد) ساهمت «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، في توفير أكثر 56 ألف فحص مجاناً، بحسب ريم بن كرم، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية.

وقالت ابن كرم: إن مسيرة الفرسان هذا العام ستوفر، وللمرة الأولى في تاريخها للمراجعين، تقنية الفحص الجيني للأشخاص الذين يتم اكتشاف إصابتهم بسرطان الثدي خلال أيام المسيرة.

ويشهد هذا العام تخصيص عيادة فحوص طبية جديدة، صُممت خصيصاً لتُرافق الفرسان، طوال أيام المسيرة في إمارات الدولة السبع، الهدف منها هو توفير الفحوص الطبية لكل المراجعين على طول مسار الفرسان، وفي المحطات التي يتوقفون عندها، ففي السابق كان الفرسان يرشدون الجمهور إلى أماكن العيادات، ولكن مع وجود هذه العيادة الجديدة سيتم توفير الفحوص فوراً.

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