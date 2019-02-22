%80 إنجاز المعاملات الرقمية في بلدية الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

دعت بلدية منطقة الظفرة سكان المنطقة ومراجعي البلدية إلى الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة لتطوير مستوى الخدمات وتقديمها بصورة أفضل وأسرع للمتعاملين بعد أن حولت عدداً من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية.

وبلغت نسبة معاملات البلدية التي تم إنجازها رقمياً 80 % خلال الشهر الماضي، ووجدت المبادرة قبولاً واسعاً من قبل موظفي الدوائر الحكومية، وذلك انطلاقاً من توجيهات حكومتنا الرشيدة نحو التحول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية في الدولة.

وقام قطاع خدمات المدن وضواحيها في مدينة غياثي بتنظيم ورشة عمل لموظفي إدارة خدمات المجتمع حول نظام «سمارت باس» وآلية تفعيله بهدف توعية المجتمع المحلي على عمل النظام وكيفية استخدامه، وقام موظفو الإدارة بزيارات إلى مجالس أهالي مدينة غياثي وضواحيها للتوعية اللازمة بالنظام وأهمية تفعيله على الهواتف المتحركة عن طريق زيارة المراكز الخدمية «تم».

وأوضح محمد هادف المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة غياثي بالإنابة، أن هذه الخطوة تسهم في تحسين الخدمات، وتعكس اهتمام البلدية بمشروع التحول الرقمي وفق منهجية مدروسة، بما يتوافق مع متطلبات وتطلعات المتعاملين، وصولاً إلى تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع والشركاء الاستراتيجيين، ويأتي تحسين وتطوير الخدمات في إطار مبادرات البلدية الهادفة إلى إسعاد المتعاملين، وتقوم البلدية بتسخير كافة الإمكانات المادية والفنية والتكنولوجية من أجل تحقيق أعلى نسبة رضا للمتعاملين.

في الوقت ذاته، أطلقت بلدية الظفرة ممثلة بقطاع تخطيط المدن والتراخيص وإدارة التخطيط والتكنولوجيا عدداً من الخدمات الإلكترونية لتطوير مستوى الخدمات وتقديمها بصورة أسرع وأفضل للمتعاملين، حيث تم إطلاق برنامج webex، وهو برنامج تواصل صوتي ومرئي ضمن نطاق الشبكة مخصص لخدمات البلدية بهدف تسهيل تواصل البلدية مع المقاولين والشركات الاستشارية ضمن اتصال آمن ومتوافق مع معايير أمن المعلومات ويسمح بسهولة التواصل وإنجاز الأعمال دون تكبد عناء الحضور لمراكز الخدمة من أبوظبي والأماكن البعيدة حسب ما يتطلب من إجراءات لإنجاز مهامهم.

وتواصل بلدية منطقة الظفرة تفعيل المنصة الذكية «سمارت هب» في الدوائر الحكومية في مختلف مدن الظفرة، حيث قام فريق من البلدية بتسجيل عدد كبير من موظفي الدوائر الحكومية، للاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدم من خلال المنصة الذكية، وتتواصل حملة التسجيل لتشمل جميع موظفي البلدية و12جهة حكومية خارجية.

ودعت البلدية المتعاملين مراجعة مراكز الخدمات الحكومية المتكاملة تم على مستوى مدن المنطقة للتسجيل على منصة الدخول الذكي «سمارت باس» في حال لم يقوموا بالتسجيل مسبقاً للاستفادة من خدمات المنصة الذكية، وتحرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات وبالسرعة المطلوبة من أجل إسعاد المجتمع المحلي.