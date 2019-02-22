"الأرصاد": أجواء غائمة اليوم وغداً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم، مع احتمالية سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، ومغبراً أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، من 20 إلى 30، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏س.

وأشار إلى أن طقس الغد غائم، فيما يحتمل سقوط بعض الأمطار صباحاً على بعض المناطق الشرقية من الدولة، يصبح غائماً جزئياً، ومغبراً أحيانا نهاراً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع على بعض المناطق، والرياح يتوقع أن تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ثم تتحول إلى شمالية غربية ليلاً، تكون معتدلة إلى نشطة السرعة، من 18 إلى 28، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏س على البحر، وبالنسبة إلى البحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب ليلاً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وتوقع أن يكون الطقس الاثنين المقبل غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح: شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة من 20 إلى 30، تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏س على البحر، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الثلاثاء غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، والرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً من 20 إلى 30، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏س على البحر، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.