%70 استخدام المياه المعالجة في الزراعة التجميلية

محمد صلاح (رأس الخيمة)

رفعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة نسبة المستخدم من مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعات التجميلية والحدائق إلى 70%، كاشفة عن خطط جديدة لزيادة نسبة الاستخدام بواقع 10% سنوياً، لتلبية الطلب المتزايد على هذه المياه في قطاع الزراعات التجميلية.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام الدائرة، أن رفع نسبة المستخدم من المياه المعالجة في قطاع الزراعات التجميلية يأتي ضمن خطط الدائرة لتقليل الاعتماد على المياه الطبيعية كمورد مهم خاصة في القطاع الزراعي التجميلي، مشيراً إلى أن الدائرة نفذت العديد من الخطط خلال الفترة الماضية لإنجاح هذه الاستراتيجية، من بينها مضاعفة طاقة معالجة المياه من 20 مليون لتر يومياً إلى 40 مليوناً، وذلك لاستيعاب الكميات الكبيرة من مياه الصرف الصحي المتدفقة لمحطة المعالجة الرئيسة بعد التوسع في مد الشبكة للعديد من المناطق.

وأضاف: هناك حاجة متزايدة على المياه المعالجة من الصرف الصحي والصالحة للزراعات التجميلية، لخدمة التوسعات الأفقية للمسطحات الخضراء بالشوارع والدوارات والحدائق إلى جانب المشاتل التي قررت الدائرة إنشاءها لتوفير نباتات الزينة، ومن بينها مشتل في منطقة خزام.

وتابع: نفذت الدائرة خلال الفترة الماضية شبكات ري حديثة في الحدائق العامة وحدائق الأحياء وكورنيش القواسم، إلى جانب شبكات الطرق، ومن بينها شارع القصيدات دوار الخران، والذي بدأت الدائرة زراعته بالكامل، بالأشجار والنباتات المحلية، لافتاً إلى أن الدائرة تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة طاقة إنتاج نباتات المشاتل عما تنتجه حالياً من 850 ألف شتلة، بالتوازي مع تطوير حديقة صقر وإعادة هيكلة المساحات الخضراء فيها، بما يتوافق مع الرؤية الخاصة بمحاكاة المناطق الطبيعية ذات الألوان المتنوعة، وتطوير المرافق الخدمية والترفيهية بما يرضي طموحات العائلات، ويحقق رغباتهم في الترفيه وقضاء أوقاتهم، تماشياً مع برامج الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية.

وأكد مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن هناك خططاً لتنفيذ ثلاث محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي ستخصص لمشروع بطين السمر الإسكاني الذي أنجزت الدائرة نحو 95% من حجم الشبكة الخاصة به، وستستخدم المياه المعالجة من هذا المشروع في ري المسطحات الخضراء والحدائق التي سيتضمنها هذا المشروع الإسكاني الضخم، والذي يجري تنفيذه على ثلاث مراحل في رأس الخيمة، ويضم أكثر من ألف مسكن، مشيداً بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية في تنفيذ المشروعات المشتركة لصالح الأهالي. وأشار إلى أن الدائرة تخطط لرفع نسبة المياه المستخدمة في ري المسطحات الخضراء بنسبة 10% سنوياً، لتصل إلى نسبة 100% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن هناك نجاحات عالمية كبيرة في معالجة وتدوير مياه الصرف الصحي واستخدامها من جديد.