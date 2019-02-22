"تيتان" يرحب برواد مهرجان كورنيش رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) تفاعل زوار مهرجان الكورنيش الابتكاري برأس الخيمة مع الرجل الآلي تيتان أثناء تجوله بينهم، مرتدياً زي وزارة الداخلية، وحاملا شعار القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مخاطباً الجمهور: «أنا ضابط في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أنا هنا لإسعادكم، ولأقدم لكم الدعم لتصبحوا أفضل إمارة في الأمن والأمان، أحب أن أرى شعباً يرفع اسم إمارته عالياً بسلوكه الإيجابي، والتزامه بالقوانين والتعليمات».

وقال الرائد يوسف عبدالله الطنيجي، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان: إن استضافة المهرجان لهذا الرجل الآلي الذي يعد من الشخصيات المحببة لدى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، ويزور إمارة رأس الخيمة للمرة الأولى أضفى طابعاً مميزاً لختام المهرجان الابتكاري عبر تنظيمه للعديد من الفقرات والعروض الجاذبة.

ولفت إلى أن «تيتان» رحب بداية بزوار المهرجان، ثم سرد بعض المحاور المتعلقة بأهمية الابتكار.

وذكر أن الرجل الآلي اتجه إلى التحدث مع الزوار، وذلك بالغتين العربية والإنجليزية، حيث استقطبت تحركاته المميزة حشوداً كبيرة من الزوار، ورسمت فعالياته البهجة على شفاه الأطفال والكبار أيضاً ممن لفت انتباههم ودفعهم إلى الاقتراب منه، ومحاورته بمختلف المواضيع التي تم الرد عليها بكل سهولة وذكاء.

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