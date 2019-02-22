عمر الحلاوي (العين) نفذت بلدية مدينة العين 220 مشروعاً في مجالات التميز المؤسسي والاستدامة والتحول الرقمي وتحسين مظهر مدينة العين في الحدائق والمرافق المجتمعية، كما ضمت مشاريع في مجالات تراخيص البناء والبيانات المكانية، وخدمة المجتمع، وتحسين بيئة عمل وإسعاد الموظفين والمتعاملين.

وقالت فاطمة محمد الهرمودي، رئيس فريق الإبداع والابتكار: بلغ عدد الاقتراحات الواردة في نظام إدارة الإبداع والابتكار خلال العام الماضي، 1467 اقتراحاً، من بينها تطوير مساعد افتراضي لبناء قواعد معلوماتية تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بخدمات البلدية، وتطوير منظومة لتقدير أضرار الحوادث المرورية آلياً، باستخدام الطائرات المسيرة دون الحاجة لعمليات التفتيش، وإنشاء تطبيق ذكي لدليل النباتات المحلية باستخدام تقنيات الواقع المعزز، وإنشاء مكتب استشاري، وإرشاد للمتعاملين في القطاعات الخارجية لإسعاد المتعاملين.

وأشارت إلي أن فريق الإبداع والابتكار نجح منذ عام، وعبر إطلاق مختبر الابتكار في البلدية من عقد ما يزيد عن 100 ورشة في المختبر، و24 ورشة عصف ذهني في مجالات العمل البلدي لإيجاد حلول لتحديات قائمة ومستقبلية، و26 ورشة تدريبية حول الابتكار من معاهد ومراكز تدريبية معتمدة ومتخصصة، بالإضافة لموظفي البلدية الحاصلين على شهادة قائد ابتكار معتمد، و17 ورشة في مجال التميز المؤسسي وجائزة التميز الداخلية «نبراس»، و46 ورشة لدعم منظومة الابتكار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 220 مشروعاً ذكياً ببلدية العين في عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.