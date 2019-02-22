سعيد بن طحنون يزور مرضى السرطان في مستشفى توام

العين (وام) زار معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج في مستشفى توام، في إطار المبادرات المجتمعية الرامية للوقوف إلى جانبهم، والتخفيف من آلامهم في «عام التسامح»، وذلك بحضور الدكتور سلطان الكرم، المدير الطبي بتوام، والأطقم الطبية والإدارية في المستشفى. وتضمنت الزيارة تقديم الهدايا للمرضى، وتأكيد التضامن معهم لمواجهة المرض والتسلح بالأمل في إمكانية الانتصار عليه بالمواظبة على العلاج، والاهتمام بكل ما يمكن أن يمنحهم فرصة الشفاء منه، والحد من تأثيره النفسي.

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