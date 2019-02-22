حاكم الفجيرة يترأس وفد الدولة إلى القمة العربية-الأوروبية في شرم الشيخ

يترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وفد الدولة المشارك في أعمال القمة العربية-الأوروبية التي تبدأ بعد غد الأحد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

يرافق صاحبَ السمو حاكم الفجيرة إلى القمة وفدٌ رفيع المستوى يضم كلاً من: معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية - أبوظبي ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤرن الرئاسة ومعالي سعيد بن محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير ديوان حاكم الفجيرة وسعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية وسعادة عبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ويتصدر جدول أعمال القمة، التي تعقد تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، العديد من الملفات المهمة والموضوعات السياسية والاقتصادية والمسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول العربية والأوروبية.

يشارك في القمة العربية-الأوروبية 50 دولة، 22 دولة عربية و28 أوروبية.

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