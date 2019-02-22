ليموزين مكشوف ودراجات نارية في دبي

دبي (الاتحاد) قالت مؤسسة «تاكسي دبي»، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إن خدمتي «الليموزين المكشوف وليموزين الدراجات النارية» اللتين تم إطلاقهما مؤخراً، استقطبتا محبي الأجواء الشتوية التي تسود الدولة هذه الأيام، عبر إقبال الكثيرين على استئجار هاتين الوسيلتين للاستمتاع بالتنقل بهما في الطقس الجميل خلال هذه الشهور.

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