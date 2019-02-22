مسح "ليدري" لطريق مدينة زايد في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نفذت إدارة تخطيط المدن في قطاع تخطيط المدن والتراخيص ببلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع نظيرتها في بلدية مدينة العين، عملية مسح ليدري شامل للطريق الواصل بين طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ومدينة زايد، وذلك تفعيلاً للتكاملية في النظام البلدي، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، وتطبيق منهجيات جديدة لبلدية منطقة الظفرة، بالتنسيق مع بلدية مدينة العين.

وتقوم بلدية منطقة الظفرة بمعالجة البيانات واستخلاص النتائج، وسيتم تفعيل التجربة على طرق المنطقة، في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية، يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

ويتضمن المسح الليدري استخدام تقنية الليدر في تحديث خرائط الأساس من خلال التقاط بيانات الليدر، والصور اللحظية أثناء مرور النظام بالمناطق المراد تحديثها، من خلال إرسال إشارات ثلاثية الأبعاد، بمعدل مليون إشارة بالثانية الواحدة، موزعة بانتظام على حقل بزاوية 360 درجة، وبعد ذلك يتم العمل على معالجة البيانات وتحسين دقتها، على أن يتم رسم وتحديد البيانات المطلوبة لتحديث خريطة الأساس، من خلال استخدام البرامج والوسائل المكملة بالنظام.