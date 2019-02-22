إعلان أسماء المرشحين الـ 10 لجائزة "أفضل معلّم في العالم"

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة فاركي أمس عن القائمة النهائية لأفضل 10 معلمين مرشحين لنيل «جائزة أفضل معلّم في العالم 2019» التي تحتفي بدورتها الخامسة هذا العام، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث تم الإعلان أمس، عبر رسالة مصورة على الموقع الإلكتروني للجائزة، إذ أعلن الممثل والمغني والمنتج هيو جاكمان عن أسماء المرشحين العشرة لنيل الجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي.

وقال ممثل شخصية وولفرين السينمائية، وبطل فيلم «ذي جريتست شومان» النجم هيو جاكمان في رسالته المصورة: «أتوجّه بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرعايته المستمرة لجائزة أفضل معلم في العالم، والتي أصبحت بفضل دعمه المتواصل منارة تضيء درب المعلمين، وتلهمهم في شتى أرجاء العالم».

وتضم قائمة المرشحين العشرة الأوائل لنيل جائزة أفضل معلّم في العالم 2019 أندرو موفات إم بي إي، معلم التثقيف الصحي الاجتماعي الشخصي في مدرسة باركفيلد المجتمعية في برمنغهام، ويست مدلاندز، المملكة المتحدة، وديزي ميرتنز، معلمة تدرّس كافة المواد في مدرسة دي فورفوغيل المجتمعية في هيلموند بهولندا، وديبورا جاروفالو، معلمة «التقنيات للتعليم» في مدرسة إي إم إي إف ألميرانتي آراي باريراس في ساو باولو، البرازيل، وهايديكازو شوتو، معلم اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدرسة ريتسوميكان الابتدائية في مدينة كيوتو في اليابان. وكذلك مارتن سالفيتي، رئيس قسم دراسات السيارات والتدريب المهني للكبار، في مدرسة إي إي إس تي إن 5 دي أبريل تيمبيرلي في بوينس آيرس، الأرجنتين، وميليسا سالجويرو، معلمة الموسيقى في مدرسة بي إس 48 جوزيف آر دريك الابتدائية، في نيويورك، الولايات المتحدة الأميركية، وبيتر تابيشي، معلم الرياضيات والفيزياء في مدرسة كيريتو الثانوية، في قرية بواني، مدينة ناكورو في كينيا.

ومن المرشحين أيضاً سواروب راوال، معلمة مهارات الحياة، في مدرسة لافاد الابتدائية، في ولاية كجرات، الهند، وفلاديمير أبخازافا، معلم التربية المدنية في مدرسة شيباتي العامة، تبليسي، جورجيا، وياسوداي سيلفاكوماران، معلمة التاريخ والمجتمع والثقافة، في مدرسة روتي هيل الثانوية، نيو ساوث ويلز، أستراليا.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين المرشحين تم اختيارهم من بين 10 آلاف طلب، وترشيح من 179 دولة من أرجاء العالم كافة. ومن جهة أخرى، تلقت الجائزة هذا العام عشرات آلاف الطلبات من متقدمين لنحو 33 جائزة وطنية للمعلم مستوحاة من «جائزة أفضل معلم في العالم». وتم أيضاً أخذ الفائزين بجوائز المعلم الوطنية بعين الاعتبار لدى تحديد القائمة النهائية لأفضل 50 معلماً مرشحين لنيل الجائزة. وسيتم الإعلان عن اسم الفائز النهائي بالجائزة، خلال «المنتدى العالمي للتعليم والمهارات» الذي ينعقد في دبي يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019.