فريق "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي" يزور السعودية

دبي (الاتحاد)

بدأ فريق عمل جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي» تنفيذ زيارات ميدانية إلى الدول الخليجية المنتسبة للجائزة، واستهلها بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التواصل مع الجهات التربوية المختصة هناك، للتعريف بالجائزة ونشر مفاهيمها ومعاييرها وأهميتها، وتوسيع رقعة المشاركة بها.

وكان الوفد الزائر الذي يتكون من خلود بنت صقر القاسمي، نائب رئيس اللجنة الفنية للجائزة، والأمين العام للجائزة، الدكتور حمد الدرمكي، قد التقى مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، رئيس اللجنة العليا لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، الدكتور علي عبد الخالق القرني، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.

واطّلع القرني من الوفد الزائر على آخر الإجراءات والتطورات التي تمت منذ إطلاق الجائزة في دورتها الثانية، وماهية الخطط التطويرية والتنسيقية، تعزيزاً للتعاون بين لجان الجائزة في مختلف الدول المشاركة، كما قام الوفد بزيارة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وتم الاجتماع مع ممثل اللجنة العليا، وأعضاء الفريق في الوزارة،حيث جرى استعراض ما تم إنجازه في تثقيف وتعريف الميدان التربوي بالجائزة، وتحفيز المعلمين نحو المشاركة فيها.

وأكد الدرمكي أهمية الجائزة التي تسعى إلى ترسيخ التميز في الوسط التربوي والاحتفاء بالكوادر المبدعة والخلاقة والمنتجة التي تمتلك رصيداً ثرياً بالإنجازات التربوية التي أحدثت الفارق في مسيرة التعليم، بجانب تعزيز العمل التربوي بأفضل الوسائل والممارسات التربوية الحديثة.

وقال إن الجائزة انبثقت عن رؤية عميقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحيث تكون الجائزة داعمة، ورافدة للميدان.