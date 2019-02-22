أبوظبي (الاتحاد) عبر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن فخره بالشباب الإماراتي، منوهاً إلى نجاح رهان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عليهم في قيادة المستقبل، الأمر الذي يثبته إبداعهم وتألقهم في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» والدفاع البحري «نافدكس 2019».

كما عبر سموه عن بالغ فخره بنجاح تجربة «صنع في الإمارات» في المجال العسكري.

ودون سموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «الشباب الإماراتي الذي رأيناه يبدع في مختلف المجالات، كان متألقاً خلال معرضي آيدكس ونافذكس، ليثبت أن رهان الشيخ محمد بن زايد عليه في قيادة المستقبل، ناجح ومثمر، ومع ختام هذه الفعالية وإنجازاتها الملموسة نشعر بفخر عظيم بنجاح تجربة «صنع في الإمارات» في المجال العسكري أيضاً».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد: فخورون بصناعاتنا العسكرية.. ورهاننا على الشباب يؤتي ثماره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.